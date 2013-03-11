В столице пройдет молодежный патриотический конкурс "Весна 45 года"

В Москве пройдет VI молодежный патриотический конкурс "Весна 45 года". Цели и задачи мероприятия - воспитание у молодежи морально-нравственных качеств, чувства патриотизма, национального самосознания и гражданственности.

Лучшие в номинациях коллективы и исполнители будут награждены дипломами правительства Москвы и памятными подарками. Кроме того, победители примут участие в праздничном концерте "В шесть часов вечера…", который пройдет в Саду "Эрмитаж" 9 мая.

Участники конкурса - учащиеся средних, профессиональных и высших учебных заведений, а также работающая молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.

Конкурс будет проходить с 21 по 31 марта 2013 года по трем номинациям: "Патриотическая песня", "Патриотическая танцевальная композиция" и "Костюм – стиль 40-х годов".