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Новости

19 сентября 2012, 18:20

Город

ВЭБ инвестирует в столичные парковки 30 млрд рублей

Внешэкономбанк может профинансировать строительство 8 перехватывающих парковок в Москве.

Об этом сообщил на совещании по развитию Московского транспортного узла глава ВЭБ Владимир Дмитриев.

"Мы сейчас рассматриваем проект транспортных узлов, это серьезные инвестиции, около 30 млрд рублей", - приводит его слова ИТАР-ТАСС.

Дмитриев также сообщил, что Внешэкономбанк рассматривает возможность своего участия в проекте реконструкции Малого кольца железной дороги в Москве.

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