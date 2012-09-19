ВЭБ инвестирует в столичные парковки 30 млрд рублей

Внешэкономбанк может профинансировать строительство 8 перехватывающих парковок в Москве.

Об этом сообщил на совещании по развитию Московского транспортного узла глава ВЭБ Владимир Дмитриев.

"Мы сейчас рассматриваем проект транспортных узлов, это серьезные инвестиции, около 30 млрд рублей", - приводит его слова ИТАР-ТАСС.

Дмитриев также сообщил, что Внешэкономбанк рассматривает возможность своего участия в проекте реконструкции Малого кольца железной дороги в Москве.