Строить паркинги в ВАО будет новый инвестор

Московские власти передали права по строительству гаражей на 2,3 тысячи машиномест на востоке города новому инвестору, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

"Инвестором по строительству объектов выступала компания ЗАО "СПФ "Уют". С 2009 года работы инвестором были прекращены в связи с отсутствием необходимых финансовых средств. При этом по условиям контракта большая часть объекта (1855 машино-мест) подлежала безвозмездной передаче в собственность физическим лицам - автовладельцам в порядке компенсации за снесенные гаражи", - говорится в сообщении.

В адрес столичных чиновников поступали многочисленные обращения автовладельцев с просьбами решить эту проблему, ведь многим из водителей приходилось оставлять свои машины во дворах. Поэтому власти решили привлечь к реализации данного проекта организацию ОАО "УЭЗ".

Как отмечается в материале, на участке по адресу: 16-я Парковая улица, владения 20-22 планируется строительство многофункционального гаражного комплекса общей площадью 100 тысяч кв. метров и административно-сервисного центра с очистными сооружениями. А на участке по адресу: 104-й км МКАД, владение 8 построят многофункциональный гаражный комплекс на 300 машино-мест с торгово-офисными помещениями.

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