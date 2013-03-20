Таксисты жалуются на неправильную работу паркона

Читатель M24.ru Николай жалуется на неправильную работу паркона на одной из столичных улиц в районе Митино.

"Мы являемся официальными перевозчиками (такси), при парковке под знаком "легковое такси" некоторым лицензированным таксистам приходят штрафы за нарушение правил парковки. Сумма штрафа составляет три тысячи рублей. В результате нам регулярно приходится оспаривать этот штраф", - пишет Николай.

Фото: Читатель M24.ru

