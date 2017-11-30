Количество нарядов туристической полиции увеличили в парке "Зарядье"

30 ноября, 14:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Количество туристической полиции увеличили в столичном парке "Зарядье". Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.
"В октябре 2017 года ГУ МВД Российской Федерации по городу Москве положительно рассмотрело обращение департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы об увеличении нарядов туристической полиции в парке "Зарядье"", – рассказали представители ведомства.
Дополнительно были выставлены четыре парных патруля, которые обеспечивают безопасность и помогают гостям столицы и туристам сориентироваться.
"Все сотрудники туристической полиции владеют как минимум одним иностранным языком – это основное требование при приеме на работу для данного подразделения", – добавили в пресс-службе.
Охрану парка обеспечивают сотрудники ФГУП "Охрана Росгвардии". В парке есть 65 постов охраны, 64 из которых работают круглосуточно. Охранники патрулируют территорию и осуществляют постоянный контроль за системой видеонаблюдения, включающей 355 камер
Парк "Зарядье" открылся в День города 9 сентября. Власти рассчитывают, что ежегодно его будут посещать от 10 миллионов человек.
В конце октября парк полностью покрыли Wi-Fi. Там действует сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы, которая позволяет пользоваться интернетом без дополнительной авторизации.
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