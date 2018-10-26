На ВДНХ рядом с растениями установили таблички с QR-кодами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ установили таблички с QR-кодами о цветах и деревьях. Теперь посетители могут узнать необычные факты о растениях, которые высажены на территории выставки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таблички можно найти на Центральной аллее и прилегающих территориях, в северном и южном розариях, а также в ландшафтном парке. Информация представлена на русском и английском языках.

Отсканировать QR-код можно с помощью телефона. Программа сама приведет пользователя на сайт ВДНХ с описанием внешних особенностей, ареала обитания и климатических предпочтений растений.

Значительная часть растений расположена в ландшафтном парке. Природно-развлекательный комплекс под открытым небом площадью более 87 гектаров состоит из пяти природных зон.

Парк также включает запрудную зону и участки вокруг Зеленого театра, "Москвариума" и территорию до "Городской фермы".

На Центральной аллее ВДНХ высажено более 20 тысяч цветов, четыре тысячи из которых – это розы. В северном розарии представлены 21 цветник, в южном высадили около 12 тысяч растений.

Ранее сообщалось, что в Ландшафтном парке ВДНХ высадили семь тысяч новых деревье в и кустарников, а также 61 тысячу многолетних цветов.