Ледяную пещеру в "Зарядье" откроют к концу зимы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
В павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" приступили к заморозке ледяной пещеры. Конструкцию с колоннами, лабиринтами и арками общей площадью 350 квадратных метров планируется открыть в конце февраля.
За полтора месяца наморозят около 70 тонн льда. Высота "ледника" достигнет шести метров. Температура в пещере будет варьироваться от -5 до -8 градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Рядом с пещерой установят медиаэкраны, на которых будут показывать документальные фильмы о природе льда и научных экспедициях в Арктику и Антарктику.
В "Заповедном посольстве" уже открыта единственная в Москве многоярусная оранжерея с искусственным климатом. в стеклянном флорариуме культивируют овощи, фрукты, травы и цветы. В лектории по соседству проходят встречи с известными учеными, архитекторами и ландшафтными дизайнерами.
В 2019 году в филармонии парка начнет работать уникальный орган. Сейчас инструмент изготавливают в Германии. К установке планируется приступить этим летом.
Посетить павильоны "Зарядья" можно с 14:00 до 20:00 по понедельникам и с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Сам парк с 27 октября работает круглосуточно.
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