Уникальный орган в филармонии парка "Зарядье" начнет работать в 2019 году

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Уникальный орган в филармонии парка "Зарядье" можно будет услышать в 2019 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Установка органа, он пока изготавливается в Германии, начнется ближе к лету. Сначала установка, потом будет его долгая настройка. Запуск органа – это где-то 2019 год. А запуск концертного зала планируем в этом году, до сентября. Вообще надеемся, что с этого года филармония, многофункциональный концертный зал парка "Зарядье", начнет полноценно принимать музыкальные представления и концерты", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что акустические испытания концертного зала филармонии в парке "Зарядье" займут около полугода. Все испытания будут разделены на три акустические сессии. Во время работы специалисты определят, нужна ли корректировка зала. Она может коснуться только отделочных материалов или углов примыканий отделки.

Открытие парка "Зарядье" было намечено на осень 2017 года и приурочено к 870-летию Москвы. На территории более 10 гектаров воссоздали климат и высадили растительность из четырех ландшафтных зон: степи, тайги, леса и болот.

В состав парка вошли: медиацентр с культурным комплексом и магазином сувениров, познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", а также рестораны, кафе и паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров.