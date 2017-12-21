Создание памп-трека в детском Черкизовском парке обсудят с местными жителями

Создание памп-трека на территории детского Черкизовского парка обсудят с местными жителями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с муниципальным депутатом округа Ивановское Владиславом Зиминым в четверг, 21 декабря.

"Одна из идей, которую предложили, – создать спортивный кластер на территории Черкизовского парка. Парк очень интересный, востребованный, но в настоящее время пришел в состояние, требующее капитального ремонта", – сказал глава города.

В настоящее время разрабатывается проектная документация по реконструкции парка, добавил Собянин. Он выразил надежду, что проект будет согласован с жителями.

"Постараемся учесть и ваши предложения", – пообещал он депутату.

По проекту предполагается создать спортивный объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Протяженность трассы составит 373 метров. Памп-трек будет оборудован специальным ограждением, дренажной системой, освещением, видеонаблюдением, велопарковками. Там также предусмотрены мобильные туалетные кабинки, питьевые фонтанчики, места для отдыха, лавочки, урны, точки Wi-Fi.