Создание памп-трека в детском Черкизовском парке обсудят с местными жителями

21 декабря, 18:35
Фото: spotmap.ru
Создание памп-трека на территории детского Черкизовского парка обсудят с местными жителями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с муниципальным депутатом округа Ивановское Владиславом Зиминым в четверг, 21 декабря.
"Одна из идей, которую предложили, – создать спортивный кластер на территории Черкизовского парка. Парк очень интересный, востребованный, но в настоящее время пришел в состояние, требующее капитального ремонта", – сказал глава города.
В настоящее время разрабатывается проектная документация по реконструкции парка, добавил Собянин. Он выразил надежду, что проект будет согласован с жителями.
"Постараемся учесть и ваши предложения", – пообещал он депутату.
По проекту предполагается создать спортивный объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Протяженность трассы составит 373 метров. Памп-трек будет оборудован специальным ограждением, дренажной системой, освещением, видеонаблюдением, велопарковками. Там также предусмотрены мобильные туалетные кабинки, питьевые фонтанчики, места для отдыха, лавочки, урны, точки Wi-Fi.
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