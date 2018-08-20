В Лианозовском парке отремонтировали Аллею сказок

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Завершились работы по реконструкции Аллеи сказок в Лианозовском парке культуры и отдыха. Работы приурочили к 10-летнему юбилею аллеи, сообщает пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа.

"В 2008 году на аллее было установлено 11 фигур сказочных персонажей. Но с тех пор они сильно пострадали от атмосферных осадков, а больше – от вандалов. Этой зимой было принято решение о реставрации фигур", – говорится в сообщении.

Фигуры обновили и покрасили, как только позволила погода.

Одну из фигур – сказочного витязя – решили разоружить. Теперь у него в руках нет копья, так как его постоянно ломали вандалы.

В Парке Горького 25 августа появится игровая площадка из девяти различных зон. Среди них комплекс "Мегакачели", который включает в себя 29 качелей и лазательный комплекс для детей "Башни".