Мегакачели и водная станция. Игровые зоны откроют в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Парке Горького 25 августа появится игровая площадка из девяти различных зон, сообщает Агентство "Москва".

Среди них комплекс "Мегакачели", который включает в себя 29 качелей, лазательный комплекс для детей "Башни", "Водная станция" с игровыми водными каналами, "Овраг" с горками и скалодромом и другие зоны.

Игровая площадка "Салют" займет почти два гектара площади. Это будет самый крупный публичный уличный игровой комплекс в России. Расположится площадка недалеко от главного входа в парк – рядом с Пионерским прудом и детским центром "Зеленая школа".

Это совместный проект парка и музея современного искусства "Гараж". Приурочен он к 90-летию Парка Горького, праздновать которое будут с 25 августа по 2 сентября.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль в честь юбилея Парка Горького. Он отметил, что на мероприятии выступят известные театры и музыканты. Также для посетителей будет работать выставка. Вход на площадки свободный.

Парк Горького был основан 12 августа 1928 года, имя Максима Горького присвоено парку в 1932 году. В честь его 90-летия пройдет праздничный фестиваль, где основными темами станут искусство, детство, спорт, театр, музыка, знания и доброта.

Также в фестивале примут участие театральные труппы Liquid Theatre и Derevo, композитор и пианист Петр Айду, создатели световых инсталляций и видео-арта Stereotactic. 30 августа, в День театра, лауреат "Золотой маски" Антон Адасинский и его труппа Derevo представят спектакль "Полночный баланс".