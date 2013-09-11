На территории Некрасовки откроют "Народный парк"

12 сентября на юго-востоке столицы в районе Некрасовка состоится торжественное открытие "Народного парка". Об этом сообщает пресс-служба префектуры ЮВАО.

Новая зона отдыха расположена на месте сквера вдоль Проектируемого проезда. Площадь парковой зоны составила 1,7 гектаров.

"При разработке плана пешеходной зоны, были учтены пожелания жителей района. В парке предусмотрены зоны для проведения досуга детьми, молодежью, а также для активного семейного отдыха. Здесь размещены малые формы для детей, площадка для игры в футбол, пикниковые точки с мангалами", - рассказал и.о. префекта Юго-Восточного округа Владимир Зотов.