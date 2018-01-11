Ретродискотеку устроят на катке на ВДНХ в Старый Новый год

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Каток на ВДНХ превратится в огромный ретротанцпол на Старый Новый год 14 января.
Для гостей весь вечер будут звучать легендарные хиты 1980-х годов. Для создания атмосферы дискотеки на льду установят пять дискошаров до двух метров в диаметре.
"Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений дискотанцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку на Главном катке страны", – сообщили в пресс-службе парка.
Встречать посетителей на аллеях будут аниматоры, вместе с которыми можно будет сделать фотографии и вспомнить знаменитые песни. Для ярких снимков главную фотозону катка украсят в стиле открыток 30–80-х годов. Ожидается, что в этот вечер каток посетят более четырех тысяч горожан.
Отметить Старый Новый год можно будет в столичных парках. Праздничные мероприятия там было решено продлить до 14 января. Так, в "Сокольниках" гостей ждет путешествие во времени на "ленинскую елку". А в парке "Фили" пройдут традиционные "посиделки" теле- и радиопередачи "В нашу гавань заходили корабли", автором и ведущим которой является Эдуард Успенский.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: