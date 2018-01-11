Ретродискотеку устроят на катке на ВДНХ в Старый Новый год

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Каток на ВДНХ превратится в огромный ретротанцпол на Старый Новый год 14 января.

Для гостей весь вечер будут звучать легендарные хиты 1980-х годов. Для создания атмосферы дискотеки на льду установят пять дискошаров до двух метров в диаметре.

"Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений дискотанцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку на Главном катке страны", – сообщили в пресс-службе парка.

Встречать посетителей на аллеях будут аниматоры, вместе с которыми можно будет сделать фотографии и вспомнить знаменитые песни. Для ярких снимков главную фотозону катка украсят в стиле открыток 30–80-х годов. Ожидается, что в этот вечер каток посетят более четырех тысяч горожан.

Отметить Старый Новый год можно будет в столичных парках. Праздничные мероприятия там было решено продлить до 14 января. Так, в "Сокольниках" гостей ждет путешествие во времени на "ленинскую елку". А в парке "Фили" пройдут традиционные "посиделки" теле- и радиопередачи "В нашу гавань заходили корабли", автором и ведущим которой является Эдуард Успенский.