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11 января, 08:32

Пять ледяных плит для рисования светом появились в парке "Сокольники"

парки отдыхать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Сокольниках" появились пять ледяных плит для рисования светом. Все желающие смогут создать картины с помощью ультрафиолетовых фонариков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ледяные холсты, установленные рядом с центральным входом, стилизованы под старые телевизоры. Высота и ширина каждого из них составляет около двух метров, вес – более 500 килограммов.

Лучи ультрафиолета впитывает прикрепленный изнутри щит, обработанный особой краской – люминофором. Для изготовления ледяных полотен использовали морозильные камеры и заготовки специальной формы, куда заливали воду.

"Картины святятся на льду как минимум 15 минут, переливаясь и играя красками. У гостей может сложиться впечатление, что они смотрят телевизор", – рассказал художественный руководитель парка Андрей Копосов.

Ледяные холсты будут находиться в парке до 14 января. 11 и 12 января перед посетителями парка выступят световые художники. В эти дни для москвичей проведут мастер-классы. Попасть на них можно ежедневно с 16:00 до 19:00.

13 и 14 января гости парка смогут порисовать самостоятельно, без художников.

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