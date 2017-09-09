Парк "Зарядье" откроется для свободного посещения 11 сентября

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Московский парк "Зарядье" будет открыт для свободного посещения 11 сентября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на администрацию парка.

С 11 сентября по будням парк будет открыт с 10:00. Работа парка заканчивается в 22:00.

9 и 10 сентября вход в "Зарядье" подарен детям- победителям школьных олимпиад, творческих фестивалей и конкурсов, юным спортсменам, а также многодетным семьям и детям, о которых заботится государство.

Новый парк в центре Москвы станет крупнейшей рекреационной зоной, важным научно-познавательным и туристическим объектом, а также ключевым звеном сети пешеходных зон и маршрутов, формируемых вокруг Кремля.

"Зарядье" станет новым символом России и флагманским парком страны, который может быть стандартом развития общественно-парковых пространств в России.