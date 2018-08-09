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09 августа 2018, 09:47

Самый большой в столице памп-трек для велосипедистов появится в парке 850-летия Москвы

парки спорт благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памп-трек для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах появится в парке 850-летия Москвы. Его соорудят в рамках третьего этапа работ по комплексному благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, общая площадь памп-трека будет равна примерно пяти тысячам квадратных метров, а протяженность четырех трасс составит около 700 метров. "Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей", – пояснил Бирюков.

Заммэра отметил, что для начинающих райдеров подготовят трассу длиной 65 метров, а для кардиотренировок оборудуют ритмичную секцию в 160 метров. Более опытные спортсмены смогут отточить мастерство на трассе в форме бабочки из двух зеркальных секций по 112 метров, а потренироваться в прохождении препятствий можно будет на 210 метрах сложного спецучастка.

Бирюков уточнил, что работы по устройству основания памп-трека уже начались. Специалисты послойно утрамбовали в парке грунт и песок, оборудовали дренажную систему. Теперь им предстоит добавить слои щебня и гранитного отсева, утрамбовав их при помощи виброкатка. Сверху уложат слой мелкозернистого асфальта.

Третий этап комплексного благоустройства и озеленения парка 850-летия Москвы стартовал в 2018 году. По проекту, там появится дорожка с резиновым покрытием для бега и скандинавской ходьбы, велосипедная дорожка и стадион для биатлона. Поблизости оборудуют спортивную площадку с силовыми тренажерами и крытый павильон. Помимо этого, в парке обустроят четыре спортивных и одну детскую площадки, лыжероллерную трассу длиной примерно четыре километра, пункт проката спортинвентаря.

Как изменится парк 850-летия Москвы

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