Самый большой в столице памп-трек для велосипедистов появится в парке 850-летия Москвы

09 августа 2018, 09:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Памп-трек для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и райдеров на самокатах появится в парке 850-летия Москвы. Его соорудят в рамках третьего этапа работ по комплексному благоустройству, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, общая площадь памп-трека будет равна примерно пяти тысячам квадратных метров, а протяженность четырех трасс составит около 700 метров. "Их дизайн и конфигурация разработаны в сотрудничестве с профессиональным сообществом спортсменов и инициативной группой местных жителей", – пояснил Бирюков.
Заммэра отметил, что для начинающих райдеров подготовят трассу длиной 65 метров, а для кардиотренировок оборудуют ритмичную секцию в 160 метров. Более опытные спортсмены смогут отточить мастерство на трассе в форме бабочки из двух зеркальных секций по 112 метров, а потренироваться в прохождении препятствий можно будет на 210 метрах сложного спецучастка.
Бирюков уточнил, что работы по устройству основания памп-трека уже начались. Специалисты послойно утрамбовали в парке грунт и песок, оборудовали дренажную систему. Теперь им предстоит добавить слои щебня и гранитного отсева, утрамбовав их при помощи виброкатка. Сверху уложат слой мелкозернистого асфальта.
Третий этап комплексного благоустройства и озеленения парка 850-летия Москвы стартовал в 2018 году. По проекту, там появится дорожка с резиновым покрытием для бега и скандинавской ходьбы, велосипедная дорожка и стадион для биатлона. Поблизости оборудуют спортивную площадку с силовыми тренажерами и крытый павильон. Помимо этого, в парке обустроят четыре спортивных и одну детскую площадки, лыжероллерную трассу длиной примерно четыре километра, пункт проката спортинвентаря.
Как изменится парк 850-летия Москвы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: