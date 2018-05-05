Во Франции изготовили орган для парка "Зарядье"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Для московского парка "Зарядье" во Франции изготовили орган, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Полностью готов орган. Производители органа уже приехали в Москву и начали изготавливать накладные под установку органа в "Зарядье", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Перевозка инструмента пройдет поэтапно и начнется 25 мая. "Он очень большой по размеру и требует специальных условий для его транспортировки и установки", – добавил заммэра.

Филармония общей площадью 25,2 тысячи квадратных метров вмещает в себя два зала: большой на 1560 зрителей, и малый – на 400 зрителей. Проверкой акустики в помещениях занимались специалисты со всего мира, среди которых японский инженер Ясухита Тойота.

Ранее сообщалось, что концертный зал филармонии в "Зарядье" откроется в мае–июне и станет главной площадкой Московского урбанистического форума.

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