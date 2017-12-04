Парковку в "Зарядье" можно оплатить картой "Тройка"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Подземную парковку в парке "Зарядье" теперь можно оплатить с помощью многофункциональной карты "Тройка".

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, безналичная система оплаты упростит использование паркинга и позволит сэкономить время посетителей парка.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, на карте должно быть не менее 250 рублей. Для оплаты нужно вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, затем поднести "Тройку" к бесконтактному считывателю карт.

Один час парковки в "Зарядье" обойдется посетителям парка в 250 рублей, второй час оплачивается полностью с первой минуты.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день карта "Тройка" есть у каждого москвича, и ее функционал постоянно расширяется.

"Внедрение оплаты парковки с помощью "Тройки" через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее – достаточно лишь поднести "Тройку" к валидатору", – сказал Ликсутов.



Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке "Зарядье" 23 октября. Стоянка рассчитана на 430 машин.

Въезд в паркинг находится на Москворецкой улице, где висит табло с указанием количества свободных мест. Выехать с парковки можно на Китайгородский проезд. Внутри стоянки есть система навигации с указанием свободных участков.

Оставить свой автомобиль на паркинге парка можно с 14:00 до 00:00 в понедельник и с 10:00 до 00:00 в остальные дни.