Парковку в "Зарядье" можно оплатить картой "Тройка"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Подземную парковку в парке "Зарядье" теперь можно оплатить с помощью многофункциональной карты "Тройка".
Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, безналичная система оплаты упростит использование паркинга и позволит сэкономить время посетителей парка.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, на карте должно быть не менее 250 рублей. Для оплаты нужно вставить парковочный талон в паркомат и дождаться информации на экране о возможности оплаты картой, затем поднести "Тройку" к бесконтактному считывателю карт.
Один час парковки в "Зарядье" обойдется посетителям парка в 250 рублей, второй час оплачивается полностью с первой минуты.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на сегодняшний день карта "Тройка" есть у каждого москвича, и ее функционал постоянно расширяется.
"Внедрение оплаты парковки с помощью "Тройки" через паркомат избавит автовладельцев от необходимости иметь при себе наличные деньги. Это сделает пользование парковкой намного удобнее – достаточно лишь поднести "Тройку" к валидатору", – сказал Ликсутов.
Одноуровневая подземная парковка площадью 20 тысяч квадратных метров открылась в парке "Зарядье" 23 октября. Стоянка рассчитана на 430 машин.
Въезд в паркинг находится на Москворецкой улице, где висит табло с указанием количества свободных мест. Выехать с парковки можно на Китайгородский проезд. Внутри стоянки есть система навигации с указанием свободных участков.
Оставить свой автомобиль на паркинге парка можно с 14:00 до 00:00 в понедельник и с 10:00 до 00:00 в остальные дни.
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