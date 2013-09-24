В музее-заповеднике Царицыно установят памятник Дмитрию Кантемиру

В "Царицыно" установят памятник Дмитрию Кантемиру, российскому и молдавскому государственному деятелю и энциклопедисту. В конце октября исполняется 340 лет со дня его рождения.

Участок, выбранный под установку памятника Дмитрию Кантемиру, находится по адресу: на улице Дольская, 1. Это в северо-восточной части парка, рядом с КПП, со стороны Новоцарицынского шоссе. Композиция представляет собой бронзовую статую, установленную на гранитный постамент. Помимо установки памятника и светильников, обустройства площадки из гранитных плит и пешеходной дорожки из брусчатки, на участке будут высажены декоративные кустарники, цветники и газон.

Напомним, решение о возведении памятника было принято Мосгордумой еще в 2008 году. На данный момент проектно-сметная документация уже согласована, первоначальная стоимость установки памятника снижена на 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Председатель комитета Игорь Солонников отметил, что установка памятника является закономерным признанием заслуг Дмитрия Кантемира в развитии российско-молдавских связей и европейской культуры.