Новости

24 сентября 2013, 15:32

Культура

В Москве открыт памятник первому министру обороны РФ Павлу Грачеву

В Москве на Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему министру обороны России Павлу Грачеву. Генерал армии, герой Советского Союза Грачев скончался 23 сентября прошлого года.

На могиле экс-министра обороны создана бронзовая скульптура Грачева в полный рост, сообщает РИА Новости.

Открыл памятник министр обороны России Сергей Шойгу. В своей речи он подчеркнул организаторский талант Грачева и отметил, что генерал "бережно относился к личному составу".

Павел Грачев скончался 23 сентября прошлого года на 64-м году жизни.

Герой Советского Союза Павел Грачев занимал пост министра обороны России с 1992 по 1996 год. Руководил военными действиями российской армии в Чечне ("Первая чеченская война").

памятники Павел Грачев Новодевичье кладбище

