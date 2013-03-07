В Москве могут появиться памятники Михалкову и Вишневской

Советник президента Владимир Толстых выступил с предложением установить в центре столицы памятник оперной певице Галине Вишневской. Кроме того, в Москве может появиться памятник писателю, автору гимнов России и СССР Сергею Михалкову.

Во вторник, 12 марта, эти предложения рассмотрит Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Предполагается, что памятник Вишневской появится возле Центра оперного пения на Остоженке, который она возглавляла, а памятник Михалкову - в сквере на Поварской улице между домами № 33 и 35, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что год назад в Брюсовом переулке был открыт памятник супругу Вишневской виолончелисту Мстиславу Ростроповичу.