Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2013, 18:15

Культура

В Москве могут появиться памятники Михалкову и Вишневской

Советник президента Владимир Толстых выступил с предложением установить в центре столицы памятник оперной певице Галине Вишневской. Кроме того, в Москве может появиться памятник писателю, автору гимнов России и СССР Сергею Михалкову.

Во вторник, 12 марта, эти предложения рассмотрит Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Ссылки по теме


Предполагается, что памятник Вишневской появится возле Центра оперного пения на Остоженке, который она возглавляла, а памятник Михалкову - в сквере на Поварской улице между домами № 33 и 35, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что год назад в Брюсовом переулке был открыт памятник супругу Вишневской виолончелисту Мстиславу Ростроповичу.

памятники улицы проекты Галина Вишневская Сергей Михалков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика