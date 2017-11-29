В Москве проведут бесплатные экскурсии на английском и китайском языках

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

В дни фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве пройдут бесплатные пешие экскурсии. Их проведут на английском и китайском языках.

Туры проведут гиды городского проекта "Гуляем по Москве". Прогулки для англоязычных туристов пройдут 23, 24, 30 декабря, а также 6 и 7 января. Экскурсия для гостей из Китая состоится 30 декабря, сообщает Агентство "Москва".

Иностранным гостям расскажут, почему самые большие часы установили именно на восточной башне Кремля, чем торговали на Красной площади в начале XIX века, как появился Александровский сад, куда исчезла речка Неглинная и другое.

Маршрут экскурсии, которая получила название "Новый центр", пройдет по Красной, Театральной и Воскресенской площадям. Всего для иностранных туристов подготовили более 40 бесплатных пешеходных туров по городу. Большая часть из них будет посвящена театрам.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 22 декабря по 14 января. На Тверской площади к фестивалю появится огромная театральная арка, а между площадью Революции и Манежной площадью построят самую большую ледяную горку столицы.

Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр.