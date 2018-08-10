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Город

10 августа, 16:14

В зоне отдыха "Левобережный" запретили купаться

отдых город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Левобережный" на севере столицы из-за несоответствующего качества воды. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В этой зоне нельзя будет купаться до получения удовлетворительных результатов по микробиологическим показателям.

Сейчас в столице работают восемь из 10 зон отдыха с купанием: озера "Черное" и Школьное, Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный бор-2, и Серебряный бор-3 на северо-западе столицы, "Мещерское" в ЗАО и Тропарево в ЮЗАО. Помимо этого, горожане могут отдохнуть в 42 зонах отдыха без купания.

В конце июля московские спасатели назвали самые популярные водоемы у горожан. В список самых посещаемых в июне–июле вошли Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Химкинское водохранилище в районе пляжа "Левобережный", Шибаевский пруд и Строгинская пойма. В этих зонах одновременно отдыхали до 4,5 тысячи человек, а купались – до 350 человек.

Места для купания на Москве-реке

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