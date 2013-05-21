Скорые пригородные поезда будут делать дополнительные остановки

С 26 мая на некоторых маршрутах скорых пригородных поездов появятся дополнительные остановки. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Центральная ППК".

Так, согласно изменениям, экспрессы Москва – Можайск и Москва – Звенигород теперь будут останавливаться на станции Фили и платформе Жаворонки.

Экспресс Москва – Шаховская будет отправляться со станции Москва – Курская. Он будет делать дополнительные остановки на платформах Каланчевская и Ржевская.

По рабочим дням назначается экспресс Москва – Фрязино, отправлением из Фрязино в 6:05 и из Москвы в 18:30. Он будет останавливаться на станциях Лосиноостровская, Мытищи, Полипки Дачные, Болшево, Ивантеевка-2, Фрязино пассажирская.

Кроме того, с 26 мая вступает в силу летнее расписание электричек. Брошюры с новым расписанием начали продавать уже с сегодняшнего дня. Стоимость брошюры - 30 рублей.

Бесплатно ознакомиться с расписанием можно также на стендах у пригородных касс. Железнодорожники призывают пассажиров не покупать расписание с рук.