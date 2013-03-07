Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2013, 13:33

Город

В жилом комлексе в ЮЗАО появились противопожарные окна

Читателя М24.ru Михаила интересует, какое здание использовалось в качестве примера для одного из наших сюжетов.

"Скажите пожалуйста, какой бизнес-центр использовался в качестве примера в Вашем сюжете "Остекление дома против пожара" - http://www.m24.ru/videos/728", - пишет Михаил.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Михаил!

В качестве примера использовался жилой комплекс, который находится на юго-западе Москвы по адресу улица Профсоюзная, 64.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном
событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.

Сюжет: М24.ru отвечает на вопросы читателей
окна защита противопожарная безопасность новости читателей московский папарацци

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика