07 марта 2013, 13:33Город
В жилом комлексе в ЮЗАО появились противопожарные окна
Читателя М24.ru Михаила интересует, какое здание использовалось в качестве примера для одного из наших сюжетов.
"Скажите пожалуйста, какой бизнес-центр использовался в качестве примера в Вашем сюжете "Остекление дома против пожара" - http://www.m24.ru/videos/728", - пишет Михаил.
Ответ Сетевого издания М24.ru
Добрый день, Михаил!
В качестве примера использовался жилой комплекс, который находится на юго-западе Москвы по адресу улица Профсоюзная, 64.
