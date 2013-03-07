В жилом комлексе в ЮЗАО появились противопожарные окна

Читателя М24.ru Михаила интересует, какое здание использовалось в качестве примера для одного из наших сюжетов.

"Скажите пожалуйста, какой бизнес-центр использовался в качестве примера в Вашем сюжете "Остекление дома против пожара" - http://www.m24.ru/videos/728", - пишет Михаил.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Михаил!

В качестве примера использовался жилой комплекс, который находится на юго-западе Москвы по адресу улица Профсоюзная, 64.

