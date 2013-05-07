Центр Москвы встал в пробках из-за репетиции парада

07 мая 2013, 10:37
Утром 7 мая движение на центральных улицах столицы серьезно осложнилось. Причина – генеральная репетиция парада Победы, из-за которой были перекрыты сразу несколько улиц.
По состоянию на 10.30 аналитический портал "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию на 7 баллов из 10. Серьезно затруднено движение на Садовом кольце, большинстве бульваров, улицах Петровка, Рождественка, Николоямская, и на других центральных улицах. Кроме того, сохраняются заторы на шоссе Энтузиастов, Новорязанском и Носовихинском шоссе.
Напомним, утром во вторник ограничено движение автомобилей и общественного транспорта по Ходынскому полю, Проектируемым проездам 5506 и 5509, Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Воздвиженка, Новый Арбат, Кремлевской набережной, Садовому кольцу на участке от Смоленской площади до улицы Садовая-Каретная, а также в центральной части города.
Также с 11.00 до 17.00 в связи с проведением велогонки будут закрыты для транспорта Лужнецкая и Фрунзенская набережные, а также 1,2,3 Фрунзенские улицы, Хамовнический вал и улица Тимура Фрунзе.
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