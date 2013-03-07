Форма поиска по сайту

07 марта 2013, 13:33

Общество

Где в Москве постоянно проходят распродажи одежды из Европы

Читательница Анна пишет: "Подскажите пожалуйста, приблизительно полгода назад на вашем канале была передача о рынке, который находится за МКАД, где постоянно проходят распродажи одежды из Европы. Где находится этот рынок?"

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Анна!


Данный Торговый центр называется Outlet Village "Белая дача" и располагается он в городе Котельники Московской области.

Интересующую Вас информацию можете почитать здесь.

