Где в Москве постоянно проходят распродажи одежды из Европы

Читательница Анна пишет: "Подскажите пожалуйста, приблизительно полгода назад на вашем канале была передача о рынке, который находится за МКАД, где постоянно проходят распродажи одежды из Европы. Где находится этот рынок?"

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Анна!



Данный Торговый центр называется Outlet Village "Белая дача" и располагается он в городе Котельники Московской области.

Интересующую Вас информацию можете почитать здесь.

