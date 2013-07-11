Новые общежития для студентов МАИ построят на Соколе

В районе Сокол на севере Москвы планируется снести два здания довоенной постройки, не представляющих культурной ценности, и на их месте построить общежития для студентов Московского авиационного института.

Согласие на снос названных зданий дала Комиссия по осуществлению градостроительной деятельности в историческом центре Москвы. Снести предлагается одно- и двухэтажные строения 2 и 3 дома 20 на улице Панфилова, которые сейчас не эксплуатируются.

"Комиссия уже приняла решение признать памятником общежитие МАИ, построенное в 1930 году. Здание находится по адресу: улица Панфилова, дом 20, строение 1", - сказал председатель комиссии, и.о. заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.