Педиатр рекомендовал родителям укладывать малышей вовремя даже в новогоднюю ночь

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В новогодние праздники важно сохранять режим для дошкольников и младшеклассников, поэтому в даже в новогоднюю ночь важно уложить детей вовремя. Об этом сообщил педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов. Его слова приводит Агентство "Москва".

Педиатр отметил, что для хорошего самочувствия ребенку важен режим, даже в новогоднюю ночь. Именно поэтому родителям стоит сохранять привычный режим сна для малыша.

Врач предупредил, что отсутствие полноценного ночного сна может привести к раздражительности, тревожности и нарушению аппетита у ребенка. Он также поделился хитростью, которая поможет уговорить малыша лечь вовремя. По словам врача, желательно договориться с малышом, что подарки от Деда Мороза будут утром, а не ночью.

"Чем он раньше заснет, тем быстрее наступит утро и под елочкой окажутся заветные подарки», – поделился врач.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Наталья Евсеева заявила, что родителям стоит честно говорить с детьми о Деде Морозе, когда ребенок начинает сомневаться и приходит к ним с вопросами. По ее словам, данный персонаж является частью праздника, а для детей он символизирует весь Новый год. Однако дети рано или поздно понимают и узнают правду о зимнем волшебнике.