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31 декабря 2023, 11:08

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Москвичам рассказали, как избежать проблем после новогоднего застолья

Часть праздника, а не его цель. Как избежать проблем после новогоднего застолья

Россияне по традиции с размахом отмечают Новый год, обильно наполняя стол всевозможными нарезками, салатами, десертами и прочими угощениями. За одну ночь хочется успеть попробовать все блюда. Однако эксперты предупреждают, что неумеренность в еде может привести к проблемам со здоровьем. Рассказываем, как пережить застолье без последствий.

Праздновать не синоним "есть"

Фото: depositphotos/SophiDante

Во время праздничного застолья не стоит забывать про размер порций, так как переедание может привести к неблагоприятным для здоровья последствиям. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Неумеренное потребление пищи грозит закончиться не только тяжестью и дискомфортом в животе, но также тошнотой и изжогой.

Объем желудка – в среднем около 0,5 литра. После еды он может увеличиваться до двух литров. Но в ряде случаев, конечно, мы можем перестараться. И увеличить объем желудка до 4–5 литров. Вопрос: нужно ли нам это? Прежде чем употреблять большие объемы еды, подумайте, где все это должно поместиться и к каким негативным последствиям для здоровья может привести.
Антонина Стародубова
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Если на столе стоит много вкусного, блюда лучше употреблять небольшими, "дегустационными" порциями. Кроме того, есть следует не спеша и по возможности растянуть процесс на несколько приемов пищи. Таким образом, застолье должно стать частью праздника, а не его целью и смыслом.

"Движение – жизнь. Не будем делать синонимами слова "еда" и "праздник", постараемся не накапливать килокалории, а как можно больше их тратить. Двигаться, заниматься спортом, танцевать", – подчеркнула Стародубова.

Больше овощей, меньше майонеза

Фото: depositphotos/YAYImages

Меню для новогоднего ужина рекомендуется спланировать заранее, чтобы гостям было не только сытно и вкусно, но еще легко и весело. В частности, стоит подумать о рецептах салатов, так как традиционный майонез в качестве заправки значительно повышает их калорийность. Например, можно снизить его количество в блюдах или полностью заменить на более легкие альтернативы, к которым относится йогурт или нежирная сметана.

Колбасу можно заменить на нежирные варианты мяса, птицы, даже рыбы... На новогодний стол мы рекомендуем легкие салаты, в которых будет большое количество разнообразных, ярких, красивых овощей. Это, например, блюда из свежих помидоров, овощей, капусты, винегрет или греческий салат.
Антонина Стародубова
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Что касается закусок, то лучше отдавать предпочтение угощениям с минимальным количеством жира, сахара и соли. В том числе не стоит злоупотреблять соленой рыбой, икрой, маринованными огурцами и колбасами.

"Избыточное потребление пищевой соли приводит к повышению риска артериального давления, отечности и сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому да, можно закуски и нарезки, но в небольшом количестве. Чем меньше – тем лучше. И стараемся не злоупотреблять соленым", – отметила Стародубова.

При планировании горячего блюда разумнее будет отказаться от жареных и жирных вариантов. Или хотя бы сделать порции меньше. Внимание стоит обратить на нежирную говядину, птицу, рыбу и кролика. Предпочтительнее запечь их или просто отварить. Также мясо можно приготовить на гриле или на пару. В качестве гарнира или даже замены горячему подойдут блюда из круп и овощей.

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