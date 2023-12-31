Москвичам рассказали, как избежать проблем после новогоднего застолья

Россияне по традиции с размахом отмечают Новый год, обильно наполняя стол всевозможными нарезками, салатами, десертами и прочими угощениями. За одну ночь хочется успеть попробовать все блюда. Однако эксперты предупреждают, что неумеренность в еде может привести к проблемам со здоровьем. Рассказываем, как пережить застолье без последствий.



Праздновать не синоним "есть"

Во время праздничного застолья не стоит забывать про размер порций, так как переедание может привести к неблагоприятным для здоровья последствиям. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Неумеренное потребление пищи грозит закончиться не только тяжестью и дискомфортом в животе, но также тошнотой и изжогой.





Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Объем желудка – в среднем около 0,5 литра. После еды он может увеличиваться до двух литров. Но в ряде случаев, конечно, мы можем перестараться. И увеличить объем желудка до 4–5 литров. Вопрос: нужно ли нам это? Прежде чем употреблять большие объемы еды, подумайте, где все это должно поместиться и к каким негативным последствиям для здоровья может привести.

Если на столе стоит много вкусного, блюда лучше употреблять небольшими, "дегустационными" порциями. Кроме того, есть следует не спеша и по возможности растянуть процесс на несколько приемов пищи. Таким образом, застолье должно стать частью праздника, а не его целью и смыслом.

"Движение – жизнь. Не будем делать синонимами слова "еда" и "праздник", постараемся не накапливать килокалории, а как можно больше их тратить. Двигаться, заниматься спортом, танцевать", – подчеркнула Стародубова.



Больше овощей, меньше майонеза

Меню для новогоднего ужина рекомендуется спланировать заранее, чтобы гостям было не только сытно и вкусно, но еще легко и весело. В частности, стоит подумать о рецептах салатов, так как традиционный майонез в качестве заправки значительно повышает их калорийность. Например, можно снизить его количество в блюдах или полностью заменить на более легкие альтернативы, к которым относится йогурт или нежирная сметана.





Антонина Стародубова главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Колбасу можно заменить на нежирные варианты мяса, птицы, даже рыбы... На новогодний стол мы рекомендуем легкие салаты, в которых будет большое количество разнообразных, ярких, красивых овощей. Это, например, блюда из свежих помидоров, овощей, капусты, винегрет или греческий салат.

Что касается закусок, то лучше отдавать предпочтение угощениям с минимальным количеством жира, сахара и соли. В том числе не стоит злоупотреблять соленой рыбой, икрой, маринованными огурцами и колбасами.

"Избыточное потребление пищевой соли приводит к повышению риска артериального давления, отечности и сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому да, можно закуски и нарезки, но в небольшом количестве. Чем меньше – тем лучше. И стараемся не злоупотреблять соленым", – отметила Стародубова.

При планировании горячего блюда разумнее будет отказаться от жареных и жирных вариантов. Или хотя бы сделать порции меньше. Внимание стоит обратить на нежирную говядину, птицу, рыбу и кролика. Предпочтительнее запечь их или просто отварить. Также мясо можно приготовить на гриле или на пару. В качестве гарнира или даже замены горячему подойдут блюда из круп и овощей.

