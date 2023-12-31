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31 декабря 2023, 06:51

Общество

Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть публициста Максима Соколова невосполнимой утратой и большой потерей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме", – заявил Киселев.

Он отметил, что Соколов обладал уникальным литературным даром, а также отличался изысканным чувством юмора и искренней любовью к России.

"Нам будет его не хватать", – подчеркнул Киселев.

О смерти известного публициста и колумниста РИА Новости Максима Соколова стало известно вечером 30 декабря. Мужчина скончался в возрасте 64 лет на даче в Тверской области, причина его смерти пока не установлена.

Соколов долгое время являлся обозревателем главных российских СМИ, включая ВГТРК, "Коммерсант", Первый канал, "Известия".

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