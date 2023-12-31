Облачная погода и мокрый снег ожидают москвичей в последний день года

Фото: Агентство "Москва"/Новосильцев Артур

В воскресенье, 31 декабря, в Москве и Подмосковье прогнозируется облачная погода, и мокрый снег. На дорогах ожидается сильная гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2 градусов, а в области – от минус 3 до плюс 2 градусов.

Скорость западного и северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 736 миллиметров ртутного столба.

При этом вечером 31 декабря в Москве начнется похолодание. Температура воздуха в столице за несколько часов опустится до минус 10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что предстоящая новогодняя ночь в Москве войдет в тройку самых холодных в этом столетии. По его словам, в 2003 году температура воздуха составляла минус 15,4 градуса, в 2016-м – минус 11,6 градуса. Он уточнил, что с 1 по 5 января температура будет ниже нормы на 7–10 градусов.



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