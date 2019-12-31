Скончался художник "Чужих" и "Бегущего по лезвию"

Американский художник Сид Мид умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что перед смертью он три года боролся с лимфомой.

Сид Мид родился 18 июля 1933 года в Миннесоте в США. Он стал автором концепт-артов для научно-фантастических фильмов "Звездный путь" (1979), "Бегущий по лезвию" (1982), "Бегущий по лезвию 2049" (2017), "Чужие" (1986) и других. Кроме того, художник создавал дизайн автомобилей и домашней техники.

В мае 2007 года Мид закончил работу над документальным фильмом о своей карьере. Картина получила название "Визуальная футуристика".

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