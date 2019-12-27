Автор мюзикла "Хелло, Долли!" скончался в США

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Американский композитор и поэт, автор бродвейских мюзиклов Джерри Херман скончался на 89-м году жизни, сообщает Associated Press.

Он умер из-за осложнений, связанных с заболеваниями легких. В последние минуты рядом с музыкантом был его партнер, брокер по недвижимости Терри Марлер.

В 1985 году стало известно о ВИЧ-положительном статусе Хермана. По словам композитора, ему удалось избежать прогрессирования инфекции благодаря лечению экспериментальными препаратами.

Херман известен по постановкам "Хелло, Долли!" и "Молоко и мед". Он был трехкратным обладателем театральной премии "Тони".

В 1964 и 1966 году музыкант получил музыкальную премию "Грэмми". Он также был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.