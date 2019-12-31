Ветеринар рассказал, как поздравить домашнего питомца с Новым годом

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Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал Москве 24, как поздравить свое домашнее животное с Новым годом, чтобы ему не навредить и чтобы любимец остался доволен подарком. По его словам, лучшим подарком для питомца будет его любимое блюдо или новая игрушка.
"Собакам или кошкам лучше дать любимое блюдо, чем какую-то еду со стола. Если очень хочется, то лучше дать мясные блюда, так как они все-таки являются хищниками", – пояснил ветеринар.
Собеседник Москвы 24 добавил, что лучше не подпускать к животным людей, находящихся в алкогольном опьянении.
"На хозяев они не будут бросаться. А вот если гости будут неадекватно себя вести, то они могут поплатиться. Собака может укусить, сиамские или абиссинские кошки также могут агрессивно реагировать на нештатные ситуации. Они чувствуют неадекватное поведение, если идет человек с палкой, суетится или идет пьяный, шатается. Нетипичное поведение настораживает и вызывает у животных защитное реакцию", – заключил специалист.
Также эксперты советуют с детства готовить собак к новогодним салютам, чтобы они их не боялись, или давать любимцам специальные успокоительные препараты, которые временно снимают страх от громких звуков. Кроме того, кинологи призывают не кормить собак едой с праздничного стола, а владельцам кошек ветеринары не советуют украшать квартиру "дождиком", который может быть для хвостатого смертельно опасным.
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