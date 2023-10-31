Вице-президент РГО Бакланов умер на 78-м году жизни

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Вице-президент Русского географического общества (РГО), академик Российской академии наук (РАН) Петр Бакланов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает RT со ссылкой на Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН.

В сообщении института указано, что Бакланов был ученым-географом с мировым именем, он внес огромный вклад в создание и развитие Дальневосточной научной школы экономической географии.

Причина его смерти неизвестна, учреждение выражает соболезнования родным и близким ученого.

Бакланов родился 5 июля 1946 года в селе Георгиевка Башкирской АССР. В 1997 году его избрали членом-корреспондентом, а в 2003-м – академиком РАН.

Кроме того, он был почетным профессором Института географии и агроэкологии Китайской академии наук, на протяжении долгого времени заведовал кафедрой географии в Дальневосточном федеральном университете, входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока. При жизни был награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За трудовое отличие" и другими наградами.