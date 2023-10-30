Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

Фото: mosconsv.ru

Бывший ректор Московской консерватории, народный артист России Тигран Алиханов скончался в возрасте 80 лет, сообщает пресс-служба консерватории.

Алиханов ушел из жизни 29 октября. По данным телеграм-каналов, причиной смерти народного артиста стала сердечная недостаточность. Тело пианиста обнаружила его дочь в квартире на Космодамианской набережной.

Алиханов – российский пианист, заслуженный артист РСФСР (1990), народный артист России (2002). С 1971 года он преподавал в Московской консерватории на кафедре камерного ансамбля и квартета, которую с 1992 года возглавлял. С 2005 по 2009 год занимал пост ректора Московской консерватории.