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31 октября, 11:55

Общество

Врач назвала два усиливающих тревогу напитка

Фото: 123RF/serezniy

Употребление кофе и алкоголя может усилить тревогу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом. Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то негативные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься", – предупредила эксперт.

Также после стрессовых ситуаций рекомендуется отказаться от кофе.

Избыток крепкого кофе при наличии уже каких-то событий негативного характера может вызвать не только возбуждение, но и повышение тревожности из-за кофеина.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Ранее россиянам рассказали, какие продукты помогут справиться с тревожностью. В частности, рекомендуется обратить внимание на мясо индейки, поскольку в нем содержится триптофан. Из этой аминокислоты вырабатывается гормон счастья – серотонин. Кроме того, в рацион следует включать орехи и цельнозерновые крупы, так как они имеют в своем составе магний. Его нехватка способна вызывать тревогу и депрессию. Также в меню стоит добавить жирную морскую рыбу и фасоль.

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