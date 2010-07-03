У посольства РФ в Мозамбике нет данных о смерти россиян

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Посольство РФ в Мозамбике не располагает информацией о гибели россиян на севере страны.

"Узнаем из СМИ с большим удивлением", – сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

Издание Carta de Mocambique сообщило, что 27 октября в провинции Кабу-Делгаду после нападения повстанцев-исламистов погибли пять россиян из "ЧВК Вагнера". По неподтвержденным данным, их обезглавили, а машину сожгли. Останки погибших уже передали родственникам.

В начале октября СМИ Мозамбика сообщали о гибели российского военного. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти данные, заявив, что в Мозамбике в настоящий момент нет солдат из РФ. При этом в Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Африке, подчеркнул Песков.

