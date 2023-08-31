МВД упростило правила поступления на службу в полицию РФ

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МВД упростило условия поступления на службу в органы внутренних дел РФ, сообщается в телеграм-канале ведомства со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

Согласно новым правилам, изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит в данную сферу деятельности впервые.

"Ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу", – заявила она.

Например, продолжила Волк, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст поступления на службу составляет 50 лет, а специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением званий полковника, – 55 лет. Новые правила также исключают из практики институт личного поручительства в сторону поступающих, уточнила она.

Представитель МВД добавила, что изменения коснутся в том числе тех, кто ранее уже проходил службу на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий. Также правила поменялись в отношении поступающих на службу для осуществления специальных задач либо задач в особых условиях. По словам Волк, такие россияне получат возможность подписать контракты на срок до одного года без испытательного срока.

Помимо прочего, министерство предусмотрело правило продолжения работы сотрудниками, которые в период выполнения задач в особых условиях получили травмы и были признаны негодными по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что думский депутат Иван Сухарев предложил утвердить уголовную ответственность для тех, кто оказывает помощь лицам, незаконно уклоняющихся от прохождения военной службы. Соответствующее обращение было направлено на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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