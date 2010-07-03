Елена Малышева прочитает лекцию в рамках "Здоровой Москвы"

31 августа, 10:07
31 августа, 10:07
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В понедельник, 2 сентября, в сквере "Надежда" рядом с павильоном "Здоровая Москва" профессор, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева прочитает лекцию на тему "Неотвратимость ожирения? Спасение есть!".
Гостям парка расскажут про трудности, с которыми сталкивается каждый человек в процессе снижения веса, про принципы составления ежедневного меню, психологические аспекты грамотного похудения и многое другое.
На площадках "Здоровой Москвы" регулярно проходят лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ, посвященные различным темам: здоровому питанию, позитивному мышлению, уходу за больными, советам по воспитанию детей и многому другому. В городских парках и зонах отдыха уже выступили Александр Мясников, известный врач, теле- и радиоведущий, Александр Свет, кандидат медицинских наук, член Европейского общества кардиологов, Полина Киценко, основатель спортивной студии #SlimFitClub и агентства PK connection, сооснователь "Зеленого марафона Бегущие сердца".
Многие лекции проходит с аншлагами: 20 августа в ландшафтном парке "Митино" на лекцию Александра Мясникова собралось рекордное количество людей, более 300 человек.
Помимо лекций, каждый день в городских парках и зонах отдыха жителей столицы ждут познавательные лекции, спортивные мастер-классы, уроки танцев и многое другое. Самые посещаемые площадки находятся в Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино", в парках "Ангарские пруды" и "Надежда". Что касается проводимых на них активностей, то наиболее любимы москвичами танцевальные уроки, занятия по фитнесу и лекции.
В ближайшие недели с лекциями выступят и другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Следите за актуальным расписанием на сайте.
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