Гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался на 47-м году жизни

Фото: Фото: facebook.com/TEZ TOUR Россия

Гендиректор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скончался в возрасте 46 лет, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Похороны Шершнева пройдут во вторник, о времени сообщат позже.

Шершнев проработал в Tez Tour 18 лет. До должности гендиректора он занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ.

Перед последним назначением возглавлял департамент внутреннего туризма.

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