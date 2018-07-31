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Общество

31 июля, 17:20

Twitter начал блокировать аккаунты за посты про Илона Маска

общество

По данным пользователей, Twitter начал блокировать аккаунты, в постах которых упоминается основатель компании SpaceX Илон Маск.

Проверить эту информацию решил пользователь @alche_my_. Он отметил тегом в своей записи официальный аккаунт Маска @elonmusk, после чего, его профиль был заблокирован по причине "необычных действий, нарушающих правила Twitter".


Блокировка за упоминание Маска временная: пользователь получает письмо, в котором его просят пройти процедуру восстановления аккаунта с помощью Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.

Российские пользователи Twitter периодически публикуют на своих страницах популярный мем "Как тебе такое, Илон Маск?". С этой фразой они выкладывают в Сеть разные изобретения из подручных средств в противовес прогрессивным идеям основателя SpaceX.

В одной из недавних записей в социальной сети Илон Маск удивился такой активности со стороны российских пользователей. "Многие пользователи спрашивают меня "Как тебе такое, Илон Маск?" Я предполагаю, это русские. Но не могу понять, что им от меня надо?"

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