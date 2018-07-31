Twitter начал блокировать аккаунты за посты про Илона Маска

По данным пользователей, Twitter начал блокировать аккаунты, в постах которых упоминается основатель компании SpaceX Илон Маск.

Проверить эту информацию решил пользователь @alche_my_. Он отметил тегом в своей записи официальный аккаунт Маска @elonmusk, после чего, его профиль был заблокирован по причине "необычных действий, нарушающих правила Twitter".

Я думал это шутка такая и сам взялся проверить, но это не шутка. Вот, что бывает, когда тэгаешь Илона.https://t.co/2swiQWTCM6 pic.twitter.com/LVdU2a84Lw — Алексей Чепрасов (@alche_my__) 31 июля 2018 г.



Блокировка за упоминание Маска временная: пользователь получает письмо, в котором его просят пройти процедуру восстановления аккаунта с помощью Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.

Российские пользователи Twitter периодически публикуют на своих страницах популярный мем "Как тебе такое, Илон Маск?". С этой фразой они выкладывают в Сеть разные изобретения из подручных средств в противовес прогрессивным идеям основателя SpaceX.

В одной из недавних записей в социальной сети Илон Маск удивился такой активности со стороны российских пользователей. "Многие пользователи спрашивают меня "Как тебе такое, Илон Маск?" Я предполагаю, это русские. Но не могу понять, что им от меня надо?"