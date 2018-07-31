Суд продлил арест директору лагеря на Сямозере, где погибли 14 детей

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Арест для директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой и ее заместителя Вадима Виноградова продлили до 7 ноября. Такое решение принял во вторник Петрозаводский городской суд, сообщил адвокат Михаил Шогин, передает РИА Новости.
Решетову и Виноградова обвиняют в гибели 14 детей в июне 2016 года.
По словам Шогина, такое решение вынес судья Александр Смирнов после рассмотрения ходатайства представителей прокуратуры.
Петрозаводский городской суд начал рассматривать уголовное дело в апреле 2018 года. В настоящее время продолжается допрос свидетелей и изучение письменных материалов.
Собеседник агентства отметил, что с 23 апреля по 17 июля в суде были допрошены и зачитаны показания 57 потерпевших, 30 законных представителей и 184 свидетелей.
18 июня 2016 года участники детского оздоровительного лагеря попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. 14 детей погибли, еще 33 ребенка удалось спасти.
Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".
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