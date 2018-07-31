Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с доверенными лицами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился со своими доверенными лицами. Он описал им те перемены, которые запланировал в случае победы.

"Приятно встречаться, потому что здесь коллектив единомышленников собрался и не только тех, кто разделяет доктрину Владимира Жириновского и поддерживает программу нашу "Москва 2.0", но и просто здоровых людей, которые хотят перемен", – цитирует кандидата Агентство "Москва".

Он отметил, что речь идет о справедливом распределении доходов и изменении облика удаленных от центра районов. Дегтярев добавил, что необходимо развивать спортивную инфраструктуру во дворах столицы: в каждом из них должны быть площадки для хоккея, футбола и легкой атлетики.

Кандидат предложил также сделать все услуги для туристов платными. По его словам, в путешествия люди приезжают с заранее накопленными деньгами, которые готовы потратить.

Он также призвал доверенных лиц обеспечить максимальную явку москвичей на выборах. Дегтярев уточнил, что главная задача обеспечить системную альтернативу действующей власти.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.