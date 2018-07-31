Кандидат в мэры Москвы Дегтярев встретился с доверенными лицами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился со своими доверенными лицами. Он описал им те перемены, которые запланировал в случае победы.
"Приятно встречаться, потому что здесь коллектив единомышленников собрался и не только тех, кто разделяет доктрину Владимира Жириновского и поддерживает программу нашу "Москва 2.0", но и просто здоровых людей, которые хотят перемен", – цитирует кандидата Агентство "Москва".
Он отметил, что речь идет о справедливом распределении доходов и изменении облика удаленных от центра районов. Дегтярев добавил, что необходимо развивать спортивную инфраструктуру во дворах столицы: в каждом из них должны быть площадки для хоккея, футбола и легкой атлетики.
Кандидат предложил также сделать все услуги для туристов платными. По его словам, в путешествия люди приезжают с заранее накопленными деньгами, которые готовы потратить.
Он также призвал доверенных лиц обеспечить максимальную явку москвичей на выборах. Дегтярев уточнил, что главная задача обеспечить системную альтернативу действующей власти.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: