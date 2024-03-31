Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве продолжается прием заявок на конкурс "Молодежная столица в эфире". Благодаря состязанию в столице появятся перспективные кадры в медиасфере среди молодых горожан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Для участия можно выбрать одно из семи направлений:

"Ведущий";

"СММ";

"Дизайн";

"Продюсирование";

"Редакция";

"Хедлайнер";

"Техническое сопровождение".

Как уточнила руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина, конкурс поможет молодым людям, которые хотят развиваться в медиаиндустрии, выйти на новый уровень. С помощью соревнования они получат возможность пройти образовательную программу и поучиться у профессионалов своего дела.

"Направление "Техническое сопровождение" в рамках творческого конкурса появилось впервые. Те, кто подает заявки на участие по этому направлению, смогут стать незаменимыми членами команды на всех масштабных мероприятиях – специалистами по работе с техникой", – говорится в сообщении.

К направлению "Хедлайнер" смогут присоединиться молодые начинающие артисты и музыкальные блогеры. Наставник расскажет конкурсантам о первых шагах в карьере, эффективных пиар-инструментах и многом другом.

На первом этапе следует отправить видеопрезентацию о себе. Ее оценит компетентное жюри и отберет 30 лучших участников в каждом из направлений. После этого начнется образовательная программа в формате лекций, тренингов, воркшопов и мастер-классов. Всех участников будут сопровождать наставники из медиасферы.

На третьем этапе молодым специалистам предстоит выполнить практические задания наставников. По их итогам 15 лучших конкурсантов в каждом из направлений пройдут стажировки на телеканалах и радиостанциях.

Финальным этапом конкурса будет народное голосование для определения лучшей работы и команды-победителя, которая получит возможность развиваться как молодежное медиа при поддержке проекта "Молодежь Москвы".

Между тем в столице начался прием заявок на участие в программе "Твой старт в туризме". Подать ее смогут специалисты от 18 до 35 лет, рассказал Сергей Собянин. В ходе обучения участники узнают о специфике турбизнеса в Москве и познакомятся с экспертами отрасли.