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16:36

Москва 24: представители власти расскажут, в каких регионах улучшилось качество жизни

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

3 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации индекса качества городской среды за 2022 год.

Как поменялась городская среда в городах России за прошедший год, в каких регионах улучшилось качество жизни, расскажут:

  • заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;
  • заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько;
  • заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов;
  • губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
  • министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев;
  • министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов;
  • главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктория Семенова;
  • глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Маненков.

Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

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