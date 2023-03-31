Москва 24: представители власти расскажут, в каких регионах улучшилось качество жизни

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

3 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации индекса качества городской среды за 2022 год.

Как поменялась городская среда в городах России за прошедший год, в каких регионах улучшилось качество жизни, расскажут:



заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;

заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько;

заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов;

губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев;

министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов;

главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктория Семенова;

глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Маненков.

Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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