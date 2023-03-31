16:36
Москва 24: представители власти расскажут, в каких регионах улучшилось качество жизни
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
3 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации индекса качества городской среды за 2022 год.
Как поменялась городская среда в городах России за прошедший год, в каких регионах улучшилось качество жизни, расскажут:
- заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин;
- заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько;
- заместитель генерального директора "ДОМ.РФ" Денис Филиппов;
- губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
- министр строительства и ЖКХ Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев;
- министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов;
- главный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Виктория Семенова;
- глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Маненков.
Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!