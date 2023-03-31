16:33События
Москва 24: представители власти расскажут о проекте "Семья – основа мира"
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
3 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации всероссийского социального проекта "Семья – основа мира".
В мероприятии примут участие:
- председатель экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере Госдумы Анна Кузнецова;
- первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев;
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
- председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов;
- председатель Ассоциации организаций по защите семьи, первый заместитель председателя комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Мария Филина;
- генеральный директор компании "БЛАГО-Медиа", член экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Антонина Донцова;
- председатель правления Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина;
- сопредседатель правления Союза операторов наружной рекламы Татьяна Кирикова.
Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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