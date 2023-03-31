Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:33

События

Москва 24: представители власти расскажут о проекте "Семья – основа мира"

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

3 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации всероссийского социального проекта "Семья – основа мира".

В мероприятии примут участие:

  • председатель экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере Госдумы Анна Кузнецова;
  • первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев;
  • заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе;
  • председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов;
  • председатель Ассоциации организаций по защите семьи, первый заместитель председателя комиссии Генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Мария Филина;
  • генеральный директор компании "БЛАГО-Медиа", член экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Антонина Донцова;
  • председатель правления Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина;
  • сопредседатель правления Союза операторов наружной рекламы Татьяна Кирикова.

Смотрите прямую трансляцию 3 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

обществопресс-конференция

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика