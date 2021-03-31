СК составил портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в РФ

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В Следственном комитете составили портрет личности среднестатистического несовершеннолетнего преступника. Об этом сообщила руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Индира Голубкова.
Она рассказала, что чаще преступления совершают юноши 16–17 лет, воспитывающиеся в неполных семьях или родителями, которые склонны к асоциальному поведению. И хотя эти подростки посещают учебные заведения, их успеваемость оставляет желать лучшего.
Голубкова подчеркнула, что именно в семье формируется личность детей. По ее словам, подросткам все еще не хватает жизненного опыта, а на их действия влияет излишняя эмоциональность, внушаемость и зависимость от оценок близкого окружения. Однако эти особенности не порождают преступное поведение.
"Определяющую роль здесь играет формирующаяся система ценностей личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем окружении", – приводит слова Голубковой ТАСС.
Ранее сообщалось об аресте подростка, которого подозревают в убийстве своих родителей и младшей сестры в поселке Октябрьском Пермского края. Мотивом преступления он назвал семейные конфликты.
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