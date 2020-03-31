Сервис по подписке MyBook предоставил бесплатный доступ к каталогу электронных книг

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook предоставил бесплатный доступ на месяц к стандартному каталогу по промокоду STAYHOME пользователям со всего мира.

Каталог стандартной подписки MyBook включает более 140 000 электронных книг на русском, английском и многих других языках, в том числе классику и бестселлеры. Например, "Пять языков любви" Гэри Чэпмена, "Палач" Эдуарда Лимонова, "Цветы для Элжернона" Дэниела Киза, "Белая голубка Кордовы" Дины Рубиной, "Империя ангелов" Бернара Вербера, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт и многие другие.

Сервис MyBook входит в группу компаний "ЛитРес", которая также включает в себя бренды "ЛитРес", LiveLib, "ЛитРес: Самиздат", "ЛитРес: Чтец" и "ЛитРес: Библиотека".