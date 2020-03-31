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Москва 24

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Общество

13:06

Сервис по подписке MyBook предоставил бесплатный доступ к каталогу электронных книг

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook предоставил бесплатный доступ на месяц к стандартному каталогу по промокоду STAYHOME пользователям со всего мира.

Каталог стандартной подписки MyBook включает более 140 000 электронных книг на русском, английском и многих других языках, в том числе классику и бестселлеры. Например, "Пять языков любви" Гэри Чэпмена, "Палач" Эдуарда Лимонова, "Цветы для Элжернона" Дэниела Киза, "Белая голубка Кордовы" Дины Рубиной, "Империя ангелов" Бернара Вербера, "Есть, молиться, любить" Элизабет Гилберт и многие другие.

Сервис MyBook входит в группу компаний "ЛитРес", которая также включает в себя бренды "ЛитРес", LiveLib, "ЛитРес: Самиздат", "ЛитРес: Чтец" и "ЛитРес: Библиотека".

"ЛитРес" – лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 000 новых книг.

MyBook – крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 250 000 электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

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